"Все надеются на чудо": источник рассказал о состоянии здоровья больной раком Заворотнюк

Актриса сейчас находится у себя дома, вместе со своим мужем Петром Чернышевым

Недавно сообщалось, что Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк после продолжительного лечения от рака. Напомним, что в прошлом году звезда сериала "Моя прекрасная няня" была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, а после все заговорили о том, что у актрисы обнаружили глиобластому.

И пока официальной информации от самой Заворотнюк нет, о том, как сейчас себя чувствует Анастасия изданию "Собеседник" рассказал источник. По его словам, хотя знаменитость перенесла несколько сложнейших операций, полностью побороть недуг ей не удастся.

"Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет. Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо", – говорит инсайдер.

Аноним также подтвердил, что Анастасия Заворотнюк пребывает у себя дома, в особняке в поселке Крекшино, а Петр Чернышев не покидает свою супругу.

Подробнее о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

К слову, недавно Владимир Копылов, отец известной российской певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, высказался по поводу состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, так же, как и у его дочери, обнаружили рак головного мозга.

Мужчина обеспокоен состоянием артистки, ведь, по его словам, болезнь звезды "Моей прекрасной няни" напоминает ему ситуацию с Жанной.

Ранее СМИ также писали, что муж Анастасии Заворотнюк отказался от лечения актрисы.

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