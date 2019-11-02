Все обсуждают: Леонардо Ди Каприо похвастался фото с Гретой Тунберг

Голливудский актер назвал юную активистку "лидером нашего времени"

Леонардо Ди Каприо и Грета Тунберг Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который посоревнуется за "Оскар 2020", известен не только блестящей карьерой в кино, но и активной деятельностью в сфере охраны окружающей среды. Накануне Лео встретился с юной активисткой Гретой Тунберг.

Смотрите, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

Уже много лет Ди Каприо освещает проблему экологии, помогает животным и жертвует средства на устранение последствий пожаров в лесах Амазонии. Недавно актер познакомился с 16-летней шведкой, выступающей за сохранение окружающей среды. В своем Instagram знаменитость разместил совместные фото с Тунберг.

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг Фото: instagram.com/leonardodicaprio

"Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты", – написал в посте Леонардо Ди Каприо.

Напомним, что ранее Камила Морроне впервые прокомментировала роман с Ди Каприо.

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