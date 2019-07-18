Все обсуждают: на имя погибшего Кузьмы Скрябина налоговая выписала штраф

Сумма штрафа составляет 1,6 тыс. гривен

На имя погибшего Кузьмы Скрябина налоговая выписала штраф Фото: instagram.com/kuzma__skryabin

Налоговая выписала штраф погибшему в 2015 году Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин). Об этом в среду, 17 июля, сообщил гонщик и волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook. Фото соответствующего документа из Государственной фискальной службы Мочанов также опубликовал в соцсети.

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Волонтер добавил, что лично готов заплатить штраф, сумма которого составляет 1 613 гривен 13 копеек.

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", – написал Алексей Мочанов.

Отметим, что в комментариях пользователи сети пишут, что уведомление о штрафе могло быть сформировано компьютерной системой автоматически.

Напомним, что Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП на Днепропетровщине. Внедорожник певца столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте.

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