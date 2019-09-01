Все обсуждают: разведенные Беллуччи и Кассель вместе появились на красной дорожке

Звезды представили обновленную версию "Необратимости" Гаспара Ноэ

Моника Беллуччи и Венсан Кассель на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Одной из самых обсуждаемых новостей 76-го Венецианского фестиваля стало совместное появление на красной дорожке Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые развелись в 2013 году. Актеры вместе с режиссером Гаспаром Ноэ представили обновленную версию легендарной картины "Необратимость".

О самых скандальных разводах селебрити смотрите в этом видео:

В рамках кинофестиваля в Венеции Гаспар Ноэ презентовал перемонтированый фильм "Необратимость", вышедший на экраны в 2002 году. Главные роли в нем исполнили уже женатые на тот момент итальянская актриса Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель.

Первое совместное появление звездных бывших состоялось на фотоколе. Вечером Беллуччии, Кассель и Ноэ прошлись по красной дорожке кинофестиваля. 54-летняя Моника позировала перед камерами в шикарном красном платье из кружева, а ее бывший муж пришел во всем черном.

Беллуччи, Ноэ и Кассель на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

К слову, накануне Тина Кунаки показала архивные фото со свадьбы с Венсаном Касселем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram