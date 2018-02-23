Все оттенки красного: королева Испании впечатлила эффектным нарядом
Свой образ королева дополнила замшевыми сапогами на каблуках
Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный и яркий образ.
Королева Летиция и король Филипп VI посетили открытие ярмарки современного искусства ARCO 2018 в Мадриде.
45-летняя королева впечатлила выбором наряда. Летиция надела красную блузку из коллекции Stella McCartney и юбку-миди от Maison Margiela.
Свой безупречный образ королева дополнила замшевыми сапогами на каблуках от Magrit и модным клатчем от Michael Kors.
Фото: Getty
Напомним, на днях королева Летиция и король Филипп посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Для выхода в свет 45-летняя Летиция выбрала платье-кейп (от англ. cape – "накидка") оливкового цвета от Juanjo Oliva.
Напомним, в ноябре 2017 король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – ее выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии.
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