Все оттенки красного: королева Испании впечатлила эффектным нарядом

Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный и яркий образ.

Королева Летиция и король Филипп VI посетили открытие ярмарки современного искусства ARCO 2018 в Мадриде.

45-летняя королева впечатлила выбором наряда. Летиция надела красную блузку из коллекции Stella McCartney и юбку-миди от Maison Margiela.

Свой безупречный образ королева дополнила замшевыми сапогами на каблуках от Magrit и модным клатчем от Michael Kors.

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Напомним, на днях королева Летиция и король Филипп посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Для выхода в свет 45-летняя Летиция выбрала платье-кейп (от англ. cape – "накидка") оливкового цвета от Juanjo Oliva.

Напомним, в ноябре 2017 король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – ее выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии.