Все так же хороши: Backstreet Boys выпустили трогательный клип к 25-летию группы

Бойз-бенд представил клип на композицию Chances

Backstreet Boys. Фото: instagram.com/backstreetboys

Американская поп-группа Backstreet Boys, которая в мае этого года впервые за пять лет представила видеоработу, постепенно набирает творческие обороты. На днях кумиры 90-х выпустили клип на лирическую композицию Chances.

Премьеру этого видео парни приурочили к 25-летию коллектива. Поклонницы Backstreet Boys отметили, что парни так же хороши, как и 90-х. Правда, повзрослели и из задорных мальчуганов превратились в статных симпатичных мужчин.

В новом клипе действие разверчивается на станции мертополитена. Главные роли в видео исполнили парень и девушка, которых судьба ведет друг к другу. Сталкивает в различных местах. В клипе показано, как жизнь дарит людям шанс обрести счастье и то, как иногда люди могут легко потерять или не заметить подарков судьбы.

Напомним, ранее поклонников порадовала еще одна легенда 90-х. Девичья группа Spice Girls сообщила о своем воссоединении. "Перчинки" уже в 2019 году собираются в тур. Кстати, предлагаем вам вспомнить хиты группы, за которые в свое время все так полюбили Spice Girls.