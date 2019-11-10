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Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Герцоги посетили поминальную службу в Королевском Альберт-Холле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Королевская семья в Альберт-Холле
Королевская семья в Альберт-Холле
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Накануне вся королевская семья собралась в Альберт-Холле на вечере памяти погибших британских солдат. Отметим, что Кейт и Уильям впервые за долгое время появились на публике вместе с Меган и Гарри, которые планируют переезд в другую страну.

О скандале королевской семьи с прессой смотрите в сюжете:

Ежегодно королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи посещают вечер поминовения, который проходит в лондонском Альберт-холле. Это мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.

Соответствующие фото появились на странице королевской семьи в Instagram.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Так, в королевской ложе присутствовали практически все члены главной британской семьи. Примечательно, что Кейт и принц Уильям сидели возле королевы, а Меган и принц Гарри расположились во втором ряду.

Королевская семья в Альберт-Холле
Королевская семья в Альберт-Холле
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Маркл на мероприятие надела черное платье с броским декольте, а Кейт выбрала темно-синее платье с открытыми плечами. Каждый из присутствующих традиционно украсил свой наряд красными маками.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, instagram.com/sussexroyal
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, instagram.com/sussexroyal
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Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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