Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри
Герцоги посетили поминальную службу в Королевском Альберт-Холле
Накануне вся королевская семья собралась в Альберт-Холле на вечере памяти погибших британских солдат. Отметим, что Кейт и Уильям впервые за долгое время появились на публике вместе с Меган и Гарри, которые планируют переезд в другую страну.
О скандале королевской семьи с прессой смотрите в сюжете:
Ежегодно королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи посещают вечер поминовения, который проходит в лондонском Альберт-холле. Это мероприятие приурочено ко Дню памяти павших солдат стран Британского содружества.
Соответствующие фото появились на странице королевской семьи в Instagram.
Так, в королевской ложе присутствовали практически все члены главной британской семьи. Примечательно, что Кейт и принц Уильям сидели возле королевы, а Меган и принц Гарри расположились во втором ряду.
Маркл на мероприятие надела черное платье с броским декольте, а Кейт выбрала темно-синее платье с открытыми плечами. Каждый из присутствующих традиционно украсил свой наряд красными маками.
Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.
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