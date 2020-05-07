"Меня не было на фестивале в Крыму": Екатерина Варнава не знает, почему ей запретили въезд в Украину

Актриса так и не знает, почему ее внесли в черный список СБУ

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. В список "врагов Украины" Варнаву внесло Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины.

Сама артистка утверждает, что очень любит Украину и хотела бы, чтобы запрет на въезд ей отменили. Она искренне не понимает, почему СБУ приняло такое решение.

Российская артистка Екатерина Варнава Фото: instagram.com/kativarnava

"Меня просили не ездить в Украину, когда начался Майдан. Но я поехала. Вообще, эта ситуация не то, чтобы моя боль, но я всегда говорю, что это могло произойти только со мной. Я всегда безумно любила Украину, обожаю Киев. И не буду отказываться от того, что даже там хотела купить квартиру. Во Львове живут наши родственники, а в Одессе было много корпоративов. Всегда напрямую я была связанна с Украиной", – рассказала Варнава в интервью Ксении Собчак.

Российская телеведущая уточнила, что на данный момент один из украинских телеканалов пытается через суд отменить запрет. Варнава отметила, что так и есть, ведь без объяснений СБУ приняла такое решение.

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"Первое, меня не было на крымском фестивале. Мы были там с концертами Comedy Woman, которые планировались за год. Закон был принят задним числом. Мы туда съездили, прошел месяц и был принят этот закон. Мы не могли этого предвидеть. Сейчас в Крым я не собираюсь ехать, потому что хочу решить эту проблему. Это несправедливо по отношению ко мне, ведь закончился один срок запрета на три года и меня сразу внесли в другой список. Я каким-то образом оказалась врагом народа".

По словам Екатерины, причину второго запрета ей так и не пояснили. Она до сих пор не понимает, почему стала "врагом Украины".

Напомним, в 2017 году СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на пять лет. СБУ запретила ей въезд на пять лет. Телеведущая попала в "черный список" на пять лет за песни в Крыму и недавний концерт в Киеве.

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