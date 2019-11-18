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"Всегда буду его поддерживать": Елена Зеленская о муже и жизни в новом статусе

Первая леди Украины дала большое интервью Vogue UA

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Елена и Владимир Зеленские с дочерью
Елена и Владимир Зеленские с дочерью
Фото: vogue.ua

Елена Зеленская признается, что она непубличный человек, но несмотря на это "нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам". Главным направлением своей деятельности первая леди называет помощь тем, кто остро нуждается в поддержке, – прежде всего людям с ограниченными возможностями и женщинам, которые подвергаются насилию. Отметим, Vogue UA стал первым изданием, с которым Елена Зеленская поделилась планами в новом статусе.

За полгода Елена успела ознакомиться с тем, в каких сферах развивают свои программы первые леди со всего мира. Она часто сопровождает мужа во время зарубежных поездок и старается наполнять программу визитов тем, что может быть полезно для ее работы в новом статусе,  — например, она побывала в японском и канадском медицинских центрах, занимающихся вопросами инклюзии и детского здоровья, узнала, как организованы питание и спортивные занятия детей в школах Латвии и Японии. "Я почерпнула для себя много идей и убедилась, что добиться позитивных изменений — реально, нужно только искренне этого хотеть и много работать", — говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: vogue.ua

Главное преимущество своего статуса Елена формулирует так: первую леди слышат. "У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".

Интервью с заглавной героиней номера получилось честным и откровенным. Елена призналась: о том, что муж выдвинул свою кандидатуру на пост президента, она узнала из соцсетей. "Мой муж умеет делать сюрпризы, — говорит первая леди. — Но, если серьезно, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать".

Полная версия интервью первой леди страны — в декабрьском номере Vogue UA и на сайте vogue.ua. Номер поступит в продажу 19 ноября.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская обратилась к родителям в День усыновления.

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Источник: vogue.ua
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