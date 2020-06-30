"Всем отказываем": София Ротару из-за пандемии коронавируса потеряла сотни тысяч евро

Певица не может выехать из Украины

Украинская певица София Ротару, в чей семье этой весной случилось горе, из-за пандемии коронавируса пришлось отменить гастроли в России. Это привело к потере 42 миллионов рублей.

Об этом изданию Starhit сообщил концертный директор певицы Сергей Лавров. По его словам, из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса им приходится отменять гастроли. На данный момент София Ротару ждет, когда снова сможет выехать из Украины в Россию.

Певица София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", – сказал Лавров.

Племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца. Детали в сюжете:

Напомним, что карантин София Ротару провела дома. Ее поклонники даже начали беспокоиться, куда пропала артистка, но ее сын всех успокоил – его звездная мама наслаждалась отдыхом в частном доме Киева.

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