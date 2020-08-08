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Всемирный день кошек: телеведущий Игорь Пупков рассказал, как однажды оказался в больнице из-за своей питомицы

Сегодня, 09:00

8 августа в мире отмечают Международный день кошек

Сегодня, 8 августа, во многих странах мира отмечают Международный день кошек. По этому поводу ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Игорь Пупков поделился необычной историей о своей домашней любимице Масяне.

Игорь Пупков с детства мечтал о кошке или собаке, но родители всегда были против. И только будучи уже взрослым ведущий наконец решился завести себе питомца. Так 13 лет назад у него появилась кошечка Масяня, которая с тех пор дарит своему хозяину позитив и радость.

Телеведущий Игорь Пупков
Телеведущий Игорь Пупков
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"С самого детства моя кошка была спокойной и дружелюбной. И кто бы ни приходил в гости, она всегда шла на руки. Часто могла запрыгнуть на кровать и будить меня утром, тереться пушистой мордашкой о мое лицо, прижимаясь. Раньше она очень часто проявляла свою любовь ко мне", – поделился Игорь.

Но однажды поведение кошки кардинально изменилось. Случилось это, когда в доме появилась собака.

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"Характер моей Масяни очень изменился, когда я привел в дом тойтерьера Боню. Собака переключила на себя все внимание и, естественно, не подпускала ко мне уже никого. От этого кошка немного одичала и стала больше нуждаться в ласке", – рассказал телеведущий.

Кошка Игоря Пупкова – Масяня
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По его словам, изначально дружба между Масяней и Боней не очень сложилась, но был один случай, который показал, что даже кошка может стать горой за собаку.

"Это была зима. Укутанный, в куртке и шапке я зашел домой. В таком виде Боня меня не узнала и начала сильно гавкать. Мне было так смешно, что я начал дразнить ее. Собака в панике выла от страха, спрятавшись под диван. Наклонившись к ней, я почувствовал, как сзади подлетела Масяня и резко царапнула мне глаз. В тот момент, я не сразу понял, что произошло", – поделился Пупков.

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Вскоре он стал плохо видеть из-за крови, которая залила его левый глаз. Верхнее веко ведущего буквально расползлось. Игорь вовремя обратился к специалистам и ему зашили рану.

Несмотря на такой случай, Игорь Пупков не держит зла на свою любимицу Масяню, ведь таким образом она защищала не только себя, но и собачку.

Ранее украинка показала свою "угрюмую" кошку, ставшую звездой в США.

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