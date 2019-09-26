#ВСЕММИР: Олег Винник поддержал российскую акцию

В акции также приняли участие певица Валерия, журналист Владимир Познер и другие

Певец Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который запустил личный ювелирный бренд, принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Однако Олег Винник – единственный представитель Украины в данной акции. В комментариях к ролику исполнителя, в котором он призывает к миру, пользователи сети выражают негодование.

В начале видео Олег Винник исполняет отрывок из своей песни "Вовчиця", а затем произносит речь:

Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами, и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизни друг у друга. Усім мир, всем мир", – говорит Винник.

Примечательно, что в акции #ВСЕММИР приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Ранее мы также писали, что Олег Винник представил драматический трек "Сльози на землі".

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