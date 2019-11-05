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Вслед за Ди Каприо: Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг

Знаменитости провели время в Санта-Монике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:36
Арнольд Шварценеггер и Грета Тунберг
Арнольд Шварценеггер и Грета Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger

Лишь недавно голливудский актер, известный активной деятельностью в сфере охраны окружающей среды, Леонардо Ди Каприо встретился с юной активисткой Гретой Тунберг. А теперь время с 16-летней эко-активисткой провел еще один голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер едва не умер во время операции. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Шварценеггер опубликовал серию снимков с Гретой Тунберг, на которых они весело проводят время и катаются на велосипедах в Санта-Монике. Как сообщил Арнольд, встреча состоялась еще на прошлой неделей.

"Было здорово увидеться с моей подругой и одним из моих героев Гретой Тунберг на прошлой неделе и вместе покататься на велосипедах по Санта-Монике, и я был весьма взволнован, так как представил ее своей дочери Кристине. Продолжай вдохновлять, Грета!", – написал Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер встретился с Гретой Тунберг
Фото: instagram/schwarzenegger
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Отметим, Грета Тунберг – шведская школьница, всемирно известная эко-активистка. В 15 лет девушка с плакатом "Школьная забастовка за климат" уже протестовала возле шведского парламента, дабы призвать общество к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Примечательно, что Грету поддержали миллионы людей со всего мира, организуя массовые мероприятия, более известны как "пятницы ради будущего".

Ранее мы также писали, что Арнольда Шварценеггера срочно эвакуировали из его дома в Калифорнии.

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