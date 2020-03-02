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Вслед за Кароль: LOBODA в маске заговорила о коронавирусе

Певица призвала фанатов соблюдать гигиену

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:03

Популярная певица LOBODA поддержала тенденцию звезд призывать поклонников соблюдать гигиену, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Отметим, до этого Тина Кароль обратилась к подписчикам с просьбой беречь себя.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала ряд фотографий в черной защитной маске, которые были сделаны на фоне Лувра в Париже. По ее словам, самый популярный художественный музей в мире на данный момент закрыт для посещения.

INSTAGRAM

"Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена – это наше все", – написала популярная певица.

Отметим, что в центре слухов о заражении и госпитализации оказался знаменитый актер Джеки Чан. На официальной странице в Instagram 65-летняя звезда заявила, что не находится на карантине.

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес певица Loboda коронавирус
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