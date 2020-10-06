Вслед за Поляковой: Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии

Певица выступила во Дворце студентов Национального юридического университета 5 октября

Не успели в Сети обсудить скандальный концерт Оли Поляковой в Харькове, как Ирина Билык перетянула все внимание на себя. Певица выступила на сцене харьковского Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в понедельник, 5 октября. Тем временем, Харьковской области за последние сутки COVID-19 заболели почти 500 человек.

Видео с выступлением Ирины Билык в Харькове опубликовано в Instagram-аккаунте "Труха Харьков".

INSTAGRAM

Пользователи соцсети недоумевают: кто и почему позволяет устраивать массовые мероприятия в городе, находящемся в "оранжевой зоне".

"Зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в карантинную зону, где всем перекроют кислород", – пишут в комментариях к посту.

Сама Билык не комментировала ситуацию, хотя перед концертом публиковала в сторис афишу мероприятия.

Скриншот: instagram.com/stories/bilyk_iryna

Напомним, что 3 октября в Харькове состоялся концерт, приуроченный ко Дню учителя. Поздравить педагогов приехала Оля Полякова, а послушать ее пришли более двух тысяч человек.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время шоу, однако найти организаторов мероприятия правоохранителям пока не удалось.

На афишах фигурировал блок действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, однако в горсовете "Сегодня" заверили, что власти не имеют отношения к организации концерта.

Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел COVID-19.

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