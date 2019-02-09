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Всплыли жуткие подробности смерти Децла

Друг музыканта утверждает, что его могли отравить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Децл Фото: instagram.com/thegammaone
Децл
Фото: instagram.com/thegammaone

Известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), которого 6 февраля похоронили в Москве, могли отравить. Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – отметил продюсер в комментарии изданию Star Hit.

Друг рэпера Роберт Елизарьев также не верит, что смерть была случайной. По его словам, Децл никогда не жаловался на плохой самочувствие: "Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить", – рассказывает мужчина.

Напомним, на прощание с Децлом пришло много родных и близких. Все они уложили цветы к гробу артиста, который, как сообщает Телеграм-канал Life Shot, был открыт. Одним из первых в зале появился отец Децла Александр Толмацкий. Также присутствовали его мать, жена и сын. 

На похоронах Кирилла Ирина, мать Децла, рассказала: "Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении - бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: "Мама, я ненавижу эти машины". Он уставал сильно. Не жалел себя".

Ранее отец Кирилла Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

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