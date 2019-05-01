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Встреча мечты: Леся Никитюк похвасталась селфи со знаменитым певцом

Украинская телеведущая встретила мировую знаменитость в аэропорту Шарль-де-Голль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк снова обратила на себя внимание сети. На днях телеведущая повеселила своих подписчиков курьезным пасхальным видео, а сегодня удивила селфи со всемирно известным певцом. 

Леся, отправившись на футбольный матч в Испанию, случайно встретила британского исполнителя Крейга Дэвида. По словам артистки, он подсел к ней в лаундж-зоне аэропорта Шарль-де-Голль. 

Леся Никитюк похвасталась селфи с Крейгом Дэвидом
Леся Никитюк похвасталась селфи с Крейгом Дэвидом
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F! А я на футбол", – подписала фотографию Леся. 

В сторис ведущая рассказала о том, как произошло их с Крейгом знакомство и призналась, что сначала не узнала певца. Она также отметила, что Дэвид был очень любезен с ней, а она не удержалась от шутки, что прорекламирует его страницу в Instagram в своем профиле. 

Фолловеры Никитюк восхитились совместным снимком звезд, а некоторые заметили, как с годами изменился 37-летний музыкант. "Леся, ну ты даешь! Где ты его откопала?", "Постарел... но все равно красавец!!!", "Крутой какой он, всегда голос нравился", "Постарел или нет, но он Талант и песни и голос у него просто супер", – пишут в комментариях поклонники. 

Напомним, ранее экс-звезда "Орла и Решки" Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет

Смотрите видео, как и где отдыхают украинские знаменитости:

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