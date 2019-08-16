"Встретили меня голыми": Макс Барских рассказал забавную историю

Певец рассказал о забавном розыгрыше, который устроили его друзья

Макс Барских Фото: пресс-служба

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое зрители увидят 24 августа в 20:00 на телеканале "Украина", популярный певец Макс Барских рассказал о самом удивительном розыгрыше в своей жизни.

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По словам исполнителя, его частенько разыгрывают близкие друзья, но – весьма по-доброму.

"Самый приятный розыгрыш… хотя, скорее, получился сюрприз, случился на мой день рождения. Мои друзья сказали, что они все разъехались. И я в свой праздник возвращался домой уставший, и никак не ожидал увидеть то, что увидел. Мои друзья встретили меня… голыми, они все были с колпачками для дня рождения, но… на интимных местах: было безумно смешно и приятно", – поделился Макс Барских за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Макс Барских выступил на концерте "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой.

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