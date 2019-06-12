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Вступился за девушку: солист Rammstein сломал челюсть поклоннику

Тилль Линдеманн устроил драку в баре Гамбурга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Фото: Getty Images

Вокалист известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, сломал челюсть своему поклоннику.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:

Как сообщает зарубежное издание Bild, неприятный инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Во время вечерних посиделок в баре со знакомыми к Линдеманну обратился 54-летний житель Гамбурга с просьбой с ним сфотографироваться, на что получил отказ. Фаната не устроил такой ответ и начал переходить на личности, оскорбляя подругу музыканта. 

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Вокалист Rammstein сначала пытался заставить мужчину извиниться перед женщиной, но мирно им так и не удалось договориться. Экспрессивный Тилль схватил поклонника и ударил локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом челюсти. 

По данным издания, сотрудники отеля сразу же вызвали полицию, которая на месте происшествия приняла заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Тилль Линдеманн ситуацию еще не прокомментировал. 

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода, которая в октябре перенесла срочную операцию, показала, кто поддерживал ее в непростой период. На странице в Instagram артистка запостила фото, где предстает с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Несмотря на то, что Светлана регулярно подогревает слухи о романе с солистом Rammstein, ни разу официально артистка это не комментировала. Певица лишь отметила, что по контракту не может разглашать имя своего возлюбленного.

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Источник: Bild
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