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Трогательный момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редким фото из архива

Герцоги Кембриджские порадовали фанатов на Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: Getty Images

В честь праздника – католического Рождества герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали поклонникам приятный сюрприз и поделились семейным фото из личного архива.

Зачем принц Уильям планирует обновить обеты с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

На своей официальной странице в Instagram герцоги Кембриджские опубликовали черно-белое семейное фото из личного архива, которое было сделано этой осенью во время отдыха семьи в Норфолке.

На кадре запечатлены их трое детей – 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и полуторагодовалый принц Луи, а также сам принц Уильям, который нежно целует младшего сына.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Поздравляем с Рождеством! Мы желаем нашим подписчикам спокойного и счастливого праздника", – говорится в заметке к фото.

Сама герцогиня на снимке отсутствует, а все потому, что Кейт находится по ту сторону кадра. Известно, что Миддлтон увлекается фотографией и часто делает семейные портреты.

Также перед Рождеством в сети появилось фото праздничной открытки Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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