Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

Семья известного певца украсила страницы глянца

Популярный певец Рики Мартин, который со своим мужем в четвертый раз стали родителями, впервые показали на одном снимке всех своих детей.

Так, Рики и его супруг – шведско-сирийский художник Джван Йосеф впервые приняли участие в фотосессии в полном семейном составе. Семья снялась для британской версии издания Vogue. Выпуск посвящен тому, как знаменитые пары и супруги проводят свое время на карантине.

На своей странице в Instagram Рики Мартин поделился семейным черно-белым снимком, на котором 48-летний певец позирует вместе с 36-летним мужем и их детьми от суррогатной матери – 11-летними близнецами Маттео и Валентино, годовалой дочкой Люсией и годовалым сыном Ренном.

Рики Мартин со своей семьей Фото: instagram.com/ricky_martin

Рики Мартин сменил шоу-бизнес на семью. Все подробности в видео:

Отметим, что у Рики Мартина в 2008 году при помощи суррогатной матери родились сыновья, близнецы Маттео и Валентино. С художником Джованом Йосзфом певец стал встречаться в 2016 году, в ноябре того же года пара объявила о помолвке. Официально брак влюбленные заключили в январе 2018 года.

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