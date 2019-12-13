"Вся Украина будет наша": скандал с "Мисс Львов 2018" получил продолжение

Московский друг 24-летней Натальи Болюх резко высказался об Украине

Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх на днях оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. Более того, она скрыла этот факт и рассказала журналистам, что отправилась в Амстердам.

Узнайте также, почему новоиспеченная "Мисс Украина" оказалась в центре скандала:

Позже девушка заявила, что у нее много друзей в России, которые разделяют ее мысли и видение касательно политической ситуации. Но скандал с ее поездкой получил продолжение. Дело в том, что ее друг, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который и постил фотографии Натальи на своей странице в Instagram, резко высказался об Украине и Крыме.

"Чей Крым? Крым — наш! Наш! Если это спрашивают от хохлов, то лучше не злите меня, а то и вся Украина будет наша. Я полностью соглашаюсь с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает", — ответил Алик Назарян в Instagram.

Алик Назарян Фото: Instagram.com

Добавим, что на фоне всего произошедшего 24-летняя Наталья Болюх закрыла доступ к своей странице в Instagram, хотя до этого девушка в открытом доступе публиковала свои фотографии.

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.