Вся в белом: молодая жена Венсана Касселя снялась в сексуальных образах

Съемки проходили на берегу океана неподалеку от Биаррица на юго-западе Франции на следующий день после свадьбы с 51-летним Касселем

Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram Тина Кунаки. Фото: instagram 1/7

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки официально стали мужем и женой. Свадебная церемония прошла в пятницу, 24 августа, в коммуне Бидарт на юго-западе Франции.

А недавно Тина Кунаки приняла участие в съемках сексуальной фотосессии. 21-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram фото из новой фотосессии, съемки которой проходили на берегу океана неподалеку от Биаррица на юго-западе Франции на следующий день после свадьбы с 51-летним Касселем.

На новых снимках модель позирует в белоснежных нарядах, продолжая свадебную тему. На некоторых кадрах Кунаки появляется в оригинальном купальнике с глубоким декольте, демонстрируя сексуальные формы.

Напомним, 51-летний французский актер Венсан Кассель на следующий день после свадьбы преподнес новоиспеченной супруге оригинальный сюрприз. Венсан спел серенаду на португальском языке под балконом Тины, будучи в одном полотенце.