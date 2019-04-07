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Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

12-летняя Вера на опубликованном видео сидит за музыкальным инструментом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Дочь и бывший муж Юлии Началовой Фото: instagram.com/evgeny_aldonin
Дочь и бывший муж Юлии Началовой
Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле. Видеозапись выложил ее отец отфутболит Евгений Алдонин в Instagram. 12-летняя Вера на видеозаписи сидит за музыкальным инструментом в черном платье и играет лирическую пьесу.

"Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!", — написал Алдонин.
 

INSTAGRAM (@evgeny_aldonin)

Пользователи сети в комментариях желают девочке всего самого лучшего: "Верочка очень красивая, талантливая и скромная. Желаю Вашей семье огромного счастья! Евгений, Вы папа с большой буквы", "Евгений, вам сил и терпения. Верочки счастливой жизни. Пусть все будет хорошо у вас. Казахстан с вами. Я очень любила и любви Юлию, царствие небесное ей. Она будет вам помогать с небес. Держитесь, вы очень хороший человек", "Нежная, красивая и талантливая девочка!!! Будь счастлива и здорова, Верочка", "Гордость Юлии и Евгения".

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Напомним, 16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров. 

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Источник: Сегодня
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