Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в корсете украсила обложку глянца (фото)

Девушка снялась для французского Elle

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель уже наступает на пятки маме: юную красавицу обсуждает вся Сеть! Девушка пока не проявляет интерес к кино, зато делает первые шаги в модельной карьере.

Так, Дева стала лицом обложки французского Elle. Фото появилось на официальной странице глянца в Instagram.

На снимке девушка позирует в черно-белой рубашке, галстуке и корсете Dolce & Gabbana с принтом polka-dot. Отметим, что Дева является лицом одного из ароматов именитого бренда.

Дева Кассель Фото: instagram.com/devacassel_/

В комментариях к фото многие отметили, что Дева унаследовала лучшее от своих родителей – актрисы и модели Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.

Дева имеет большой успех среди парней. Известно, что сейчас сердце девушки занято. Недавно она показала фото со своим молодым человеком Лукой Саландра.

Напомним, Монике Беллуччи исполнилось 56 лет. В честь ее дня рождения мы подготовили самые интересные факты о легендарной красотке.

Скандалы, в которые были втянуты дети звезд – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться