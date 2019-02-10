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Вся в золоте: эффектный выход Беллы Хадид на подиуме

Модель появилась на показе Ralph Lauren

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид
Фото:  instagram.com/bellahadid

Знаменитая модель Белла Хадид, которая появилась в эпатажном образе на одной из вечеринок, очаровала новым ярким выходом на подиум. Белла Хадид стала приглашенной звездой на показ новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Кроме этого, игривые фото Беллы Хадид появились и на странице фотографа Кевина Тачмана. Художник создал серию эффектных кадров для бренда Ralph Lauren, которые станут частью их рекламной кампании. 

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. Недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.

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показ модель белла хадид
Источник: Сегодня
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