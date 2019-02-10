Вся в золоте: эффектный выход Беллы Хадид на подиуме
Модель появилась на показе Ralph Lauren
Знаменитая модель Белла Хадид, которая появилась в эпатажном образе на одной из вечеринок, очаровала новым ярким выходом на подиум. Белла Хадид стала приглашенной звездой на показ новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа.
По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.
Кроме этого, игривые фото Беллы Хадид появились и на странице фотографа Кевина Тачмана. Художник создал серию эффектных кадров для бренда Ralph Lauren, которые станут частью их рекламной кампании.
Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. Недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.
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