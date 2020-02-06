"Всю жизнь живу в шантаже": Любовь Успенская шокировала признанием о разводе с мужем

Певица заявила, что супруг разрушил ее жизнь

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская певица Любовь Успенская, в чей семье разгорелся настоящий скандал, шокировала признанием. Оказывается, что артистка после 30 лет брака со своим супругом Александром Плаксиным. Оказывается, что мужчина уже как год проживает в Америке.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

В интервью с Андреем Малаховым Любовь Успенская обвинила супруга, с которым прожила в браке 30 лет, во всех несчастьях, которые случились с ней и ее дочерью. По ее словам, Александр не был финансово ущемлен, певица приобрела ему дорогостоящий бизнес в Америке и купила квартиру. Но уже как год мужчина не живет в семье и шантажирует артистку. Плаксин в обмен на то, что Любовь не подаст на развод, дал согласие на вывоз Татьяны – их общей дочери – из Америки.

Александр Плаксин Фото: YouTube

"Муж меня шантажировал тем, что не даст разрешения на вывоз дочери из Америки. Я вынуждена была согласиться на его условия, чтобы мы считались мужем и женой... Я всю жизнь живу в шантаже. У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить и завладеть всем, что у меня есть. Так, он не может честно все забрать, а довести меня до могилы – это легче. Я ему не могу к нему дозвониться, он не берет трубку. Хотя знал, что его дочь пропала... Он уничтожает дочь за мои деньги", – призналась Успенская.

Как утверждает Успенская, именно Александр развращал дочь финансово и поэтому Татьяна начала употреблять марихуану. Более того, именно он оплатил девушке билеты на Косту-Рику, где и случилась авария.

Также артистка рассказала всю правду о ссоре с дочерью и о том, почему Татьяна Плаксина ушла из дома.

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