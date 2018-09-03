Второй эфир "Танці з зірками": яркие моменты выпуска и кто неожиданно покинул проект
Павел Зибров удивил хип-хопом
Второй эфир шоу "Танці з зірками" стал не менее ожидаемым и ярким, чем премьера нового сезона.
На паркет снова вышли звезды украинского шоу-бизнеса, кино и спорта. Напомним, что в шоу участвуют Народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, комик и шоумен Игорь Ласточкин, ведущий Руслан Сенечкин, певица Мишель Андраде, актер Павел Вишняков, боксер Денис Беринчик, ведущая Оксана Марченко, а также звезда и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария.
Пары много и усердно тренировались, поэтому многие в этом эфире показали высокий результат, в сравнении с первым выпуском шоу.
Одним из самых ярких моментов стал современный танец в исполнении Павла Зиброва. Народный артист Украины принял "вызов", который предложил ему в прошлом эфире Дмитрий Монатик и в этом выпуске от нежного вальса перешел к молодежному хип-хопу.
Кроме этого зрители запомнили тот момент, когда известный украинский комик Игорь Ласточкин съел лимон, подаренный ему Екатериной Кухар в знак недовольства его танцем.