Второй эфир "Танці з зірками": яркие моменты выпуска и кто неожиданно покинул проект

Павел Зибров удивил хип-хопом

Танці зі зірками 2018. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Второй эфир шоу "Танці з зірками" стал не менее ожидаемым и ярким, чем премьера нового сезона.

На паркет снова вышли звезды украинского шоу-бизнеса, кино и спорта. Напомним, что в шоу участвуют Народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, комик и шоумен Игорь Ласточкин, ведущий Руслан Сенечкин, певица Мишель Андраде, актер Павел Вишняков, боксер Денис Беринчик, ведущая Оксана Марченко, а также звезда и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария.

Пары много и усердно тренировались, поэтому многие в этом эфире показали высокий результат, в сравнении с первым выпуском шоу.

Одним из самых ярких моментов стал современный танец в исполнении Павла Зиброва. Народный артист Украины принял "вызов", который предложил ему в прошлом эфире Дмитрий Монатик и в этом выпуске от нежного вальса перешел к молодежному хип-хопу.

Кроме этого зрители запомнили тот момент, когда известный украинский комик Игорь Ласточкин съел лимон, подаренный ему Екатериной Кухар в знак недовольства его танцем.

Народная любимица, ведущая Леся Никитюк символично станцевала под песню "Тримай" Кристины Соловий, где поется "Тримай мене міцно, одною рукою". И действительно, на паркет Леся вышла с фиксатором для руки, ведь во время прошлого эфира ведущая получила травму.

Шоу неожиданно покинула Злата Огневич. По результатам голосования она и Денис Беринчик набрали наименьшее количество баллов. Последнее слово оставалось за судьями. Злату поддержал Дмитрий Монатик, в то время как Екатерина Кухар и Влад Яма отдали свои голоса за Дениса Беринчика.