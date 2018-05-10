Второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция
MELOVIN с песней "Under the Ladder" будет закрывать второй полуфинал
Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018.
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.
В первом полуфинале, который прошел 8 мая, приняло участие 19 конкурсантов, 10 из них прошли в финал конкурса.
Список стран, выступавших в первом полуфинале: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.
Сегодня на сцену Алтис-Арены в Лиссабоне выйдут участники из следующих 18 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.
Среди фаворитов букмекеров в первой десятке находятся следующие страны: Норвегия, Швеция, Молдова, Украина, Венгрия, Польша, Дания, Австралия, Нидерланды, Румыния.
Представитель от Украины MELOVIN с песней "Under the Ladder" выступит под номером 18. Артист будет закрывать второй полуфинал. Мы также собрали отзывы о певце в соцсетях.
Видео репетиции MELOVIN на Евровидении-2018:
Напомним, пять стран-основательниц конкурса Евровидение автоматически выступают в финале: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия.
Полный список участников второго полуфинала Евровидения-2018:
- Alexander Rybak – That'S How You Write А Song (Норвегия)
- The Humans – Goodbye (Румыния)
- Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca (Сербия)
- Jessika (feat. Jenifer Brening) – Who We Are (Сан-Марино)
- Rasmussen – Higher Ground (Дания)
- Julia Samoylova – I Will not Break (Россия)
- DoReDos – My Lucky Day (Молдова)
- Waylon – Outlaw in 'Em (Нидерланды)
- Jessica Mauboy – We Got Love (Австралия)
- Iriao – Sheni Gulistvis (Грузия)
- Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up (Польша)
- Christabelle – Taboo (Мальта)
- AWS – Viszlát nyár (Венгрия)
- Laura Rizzotto – Funny Girl (Латвия)
- Benjamin Ingrosso – Dance You Off (Швеция)
- Vanja Radovanovic – Inje (Черногория)
- Lea Sirk – Hvala, ne! (Словения)
- MELOVIN – Under the Ladder (Украина)