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Второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

MELOVIN с песней "Under the Ladder" будет закрывать второй полуфинал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Евровидение-2018 смотреть онлайн второй полуфинал. Фото: instagram.com/eurovision
Евровидение-2018 смотреть онлайн второй полуфинал. Фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018.

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом полуфинале, который прошел 8 мая, приняло участие 19 конкурсантов, 10 из них прошли в финал конкурса.

Список стран, выступавших в первом полуфинале: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Сегодня на сцену Алтис-Арены в Лиссабоне выйдут участники из следующих 18 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Среди фаворитов букмекеров в первой десятке находятся следующие страны: Норвегия, Швеция, Молдова, Украина, Венгрия, Польша, Дания, Австралия, Нидерланды, Румыния.

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Фавориты букмекеров. Евровидение-2018. Второй полуфинал
Фото: скриншот eurovisionworld.com/odds

Представитель от Украины MELOVIN с песней "Under the Ladder" выступит под номером 18. Артист будет закрывать второй полуфинал. Мы также собрали отзывы о певце  в соцсетях.

Видео репетиции MELOVIN на Евровидении-2018:

Напомним, пять стран-основательниц конкурса Евровидение автоматически выступают в финале: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия.

Полный список участников второго полуфинала Евровидения-2018:

  1. Alexander Rybak – That'S How You Write А Song (Норвегия)
  2. The Humans – Goodbye (Румыния)
  3. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca (Сербия)
  4. Jessika (feat. Jenifer Brening) – Who We Are (Сан-Марино)
  5. Rasmussen – Higher Ground (Дания)
  6. Julia Samoylova – I Will not Break (Россия)
  7. DoReDos – My Lucky Day (Молдова)
  8. Waylon – Outlaw in 'Em (Нидерланды)
  9. Jessica Mauboy – We Got Love (Австралия)
  10. Iriao – Sheni Gulistvis (Грузия)
  11. Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up (Польша)
  12. Christabelle – Taboo (Мальта)
  13. AWS – Viszlát nyár (Венгрия)
  14. Laura Rizzotto – Funny Girl (Латвия)
  15. Benjamin Ingrosso – Dance You Off (Швеция)
  16. Vanja Radovanovic – Inje (Черногория)
  17. Lea Sirk – Hvala, ne! (Словения)
  18. MELOVIN – Under the Ladder (Украина)
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