Второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

MELOVIN с песней "Under the Ladder" будет закрывать второй полуфинал

Евровидение-2018 смотреть онлайн второй полуфинал. Фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018.

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом полуфинале, который прошел 8 мая, приняло участие 19 конкурсантов, 10 из них прошли в финал конкурса.

Список стран, выступавших в первом полуфинале: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Сегодня на сцену Алтис-Арены в Лиссабоне выйдут участники из следующих 18 стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Среди фаворитов букмекеров в первой десятке находятся следующие страны: Норвегия, Швеция, Молдова, Украина, Венгрия, Польша, Дания, Австралия, Нидерланды, Румыния.

Фавориты букмекеров. Евровидение-2018. Второй полуфинал Фото: скриншот eurovisionworld.com/odds

Представитель от Украины MELOVIN с песней "Under the Ladder" выступит под номером 18. Артист будет закрывать второй полуфинал. Мы также собрали отзывы о певце в соцсетях.

Видео репетиции MELOVIN на Евровидении-2018:

Напомним, пять стран-основательниц конкурса Евровидение автоматически выступают в финале: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия.

Полный список участников второго полуфинала Евровидения-2018: