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Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

В финал традиционно попали трое полуфиналистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:40
Участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019. Фото: скриншот видео
Участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.
Фото: скриншот видео

Сегодня, 16 февраля, полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019". В нем приняли участие восемь конкурсантов. Результаты определялись оценками жюри и зрительским онлайн-голосованием. Судьями Нацотбора традиционно были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Евгений Филатов начал объявление оценок жюри. Он назвал самые низкие оценки. Один балл получила Kira Mazur, два балла – KHAYAT, Braii – три балла. Далее оценки объявила Джамала. Четыре балла получил Ivan Navi, пять баллов – ANNA MARIA, шесть баллов LAUD. Андрей Данилко объявил фаворитов: семь баллов – KAZKA, Freedom Jazz – восемь.

Результаты зрительского голосования оказались следующими:

Freedom Jazz – 8

ANNA MARIA – 7

KHAYAT – 6

KAZKA – 5

Ivan NAVI – 4

LAUD – 3

Braii – 2

Kira Mazur – 1

В конце прямого эфира стали известны имена второй тройки финалистов. В финал прошли Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

Напомним, из первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019" прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO. Мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. 

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Источник: Сегодня
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