Вуди Аллен откровенно о браке с падчерицей: "Выглядел как старый самец"

Режиссер признался, что 49-летняя супруга изменила его

Известный голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в изнасиловании, впервые заговорил о своем браке с приемной дочерью Сун-И Превин в своих мемуарах под названием Apropos of Nothing ("Ничто"). Книга представляет собой откровенный отчет Вуди Аллена о его жизни, начиная с детства и до сегодняшнего момента.

Позже 84-летний Вуди поделился подробностями брака с 49-летней Сун-И Превен, с которой он женился в 1997 году. Сун-И Превен тогда было 26 лет. Пара удочерила двух девочек — Беше и Мэнзи. Как известно, роман пары начался, когда Аллен еще жил с ее матерью, известной актрисой Мией Фэрроу. Когда правда вскрылась, она спровоцировала большой скандал в Голливуде.

Вуди Аллен с женой Сун-И Превин Фото: Getty Images

"Я признаю, что наши отношения не имели смысла. На первый взгляд, мы выглядели как иррациональная пара. Я был намного старше, а она была приемным ребенком. Со стороны казалось, что это больше похоже на эксплуатацию — я буду использовать ее как старый самец, а она будет пользоваться тем, что у меня есть. Но это не так. В прошлом у меня всегда были отношения с актрисами, но по необъяснимой причине, с Сун-И все сложилось", – рассказал режиссер в интервью изданию Mail on Sunday.

Смотрите все про голливудские секс-скандалы ниже на видео:

По словам Вуди Аллена, он успокоился, когда вступил в брак с Сун-И: "С тех пор, как я женился на ней, я успокоился. Я избавился от многих неврозов, хотя все еще не люблю туннели и небольшие закрытые пространства, например, лифты".

На вопрос, почему брак с Сун-И стал таким крепким, режиссер предположил, что причина кроется в разнице во вкусах. Также Вуди рассказал об усыновлении двух детей и о том, как сейчас складываются жизни их дочерей.

Вуди Аллен с женой и дочерьми (2002 год) Фото: Getty Images

"Мы усыновили двоих детей. Быть отцом было важно для меня. Нам было очень весело. Обе девочки сейчас учатся в колледже, одна — в Калифорнии, а другая — в художественном колледже в Нью-Йорке. Сун-И меня изменила. Она заставляет меня выходить на улицу четыре или пять раз в неделю. Ей нравится социальный шум, и мне тоже", – отметил знаменитый режиссер.

Напомним, Дилан Фэрроу, приемная дочь режиссера Вуди Аллена, обвинила его в педофилии еще в 2014 году. Якобы события на тот момент происходили 20 лет назад.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться