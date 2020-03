"Нами овладела страсть": Вуди Аллен впервые заговорил о браке с падчерицей

Режиссер не жалеет о своем поступке

Именитый голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в изнасиловании, издал скандальные мемуары о своей жизни. Впервые киномастер заговорил о своем браке с приемной дочерью Сун-И Превин.

По информации Associated Press, режиссер опубликовал 400-страничные мемуары под названием Apropos of Nothing ("Ничто"). Книга представляет собой откровенный отчет Вуди Аллена о его жизни, начиная с детства и до сегодняшнего момента.

Вуди Аллен с Сун-И Превин Фото: Getty Images

Но внимание читателей приковано к скандальному факту из жизни Вуди – кинорежиссер женился на своей падчерице, которая младше его на 34 года. Как известно, роман пары начался, когда Аллен еще жил с ее матерью, известной актрисой Мией Фэрроу. Когда правда вскрылась, она спровоцировала большой скандал в Голливуде.

"Мы гуляли, разговаривали, радовались друг другу и, конечно же, спали вместе. В самом начале отношений, когда нами овладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга. Невероятная молодая женщина; очень умная, в ней много скрытого потенциала", – рассказал Вуди Аллен и признался, что ни о чем не жалеет.

Супруги состоят в браке уже 23 года и воспитывают двух общих детей.

Напомним, Дилан Фэрроу, приемная дочь режиссера Вуди Аллена, обвинила его в педофилии еще в 2014 году. Якобы события на тот момент происходили 20 лет назад.

