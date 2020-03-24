Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Нами овладела страсть": Вуди Аллен впервые заговорил о браке с падчерицей

Режиссер не жалеет о своем поступке

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:34

Именитый голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в изнасиловании, издал скандальные мемуары о своей жизни. Впервые киномастер заговорил о своем браке с приемной дочерью Сун-И Превин.

По информации Associated Press, режиссер опубликовал 400-страничные мемуары под названием Apropos of Nothing ("Ничто"). Книга представляет собой откровенный отчет Вуди Аллена о его жизни, начиная с детства и до сегодняшнего момента.

Вуди Аллен с Сун-И Превин
Вуди Аллен с Сун-И Превин
Фото: Getty Images

Но внимание читателей приковано к скандальному факту из жизни Вуди – кинорежиссер женился на своей падчерице, которая младше его на 34 года. Как известно, роман пары начался, когда Аллен еще жил с ее матерью, известной актрисой Мией Фэрроу. Когда правда вскрылась, она спровоцировала большой скандал в Голливуде.

Смотрите все про голливудские секс-скандалы ниже на видео:

"Мы гуляли, разговаривали, радовались друг другу и, конечно же, спали вместе. В самом начале отношений, когда нами овладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга. Невероятная молодая женщина; очень умная, в ней много скрытого потенциала", – рассказал Вуди Аллен и признался, что ни о чем не жалеет.

Супруги состоят в браке уже 23 года и воспитывают двух общих детей.

Напомним, Дилан Фэрроу, приемная дочь режиссера Вуди Аллена, обвинила его в педофилии еще в 2014 году. Якобы события на тот момент происходили 20 лет назад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Вышел романтический трейлер нового фильма Вуди Аллена Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыли: главная причина Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам: продюсер в суде пытался вызвать жалость
Голливуд секс-скандал Вуди Аллен
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

Популярные статьи

Сегодня, 16:46Fun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Сегодня, 16:40Events

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сегодня, 13:19Wellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Вчера, 18:30Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Вчера, 14:57Fun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Вчера, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Вчера, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Вчера, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Вчера, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Черный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Черный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Американский регулятор оштрафовал Сигала на более чем $300 тыс
Американский регулятор оштрафовал Сигала на более чем $300 тыс
Сигала оштрафовали на $300 000: подробности
Сигала оштрафовали на $300 000: подробности
Тыква: ее польза и особенности
Тыква: ее польза и особенности
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Стало известно, как именно возникла идея создания Ethereum
Стало известно, как именно возникла идея создания Ethereum
XRP Army Exposer подает в суд на Twitter за блокировку аккаунта
XRP Army Exposer подает в суд на Twitter за блокировку аккаунта