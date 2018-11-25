"Вы альфа-самец этого проекта": Кухар не сдержалась после выступления Макацарии
Вскоре станет известно имя победителя шоу "Танцы со звездами"
Сегодня, 25 ноября, станет известно имя победителя проекта "Танцы со звездами". Так, три пары-финалистки – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец уже продемонстрировали свои первые номера.
Начали пары с тех постановок, с которыми выступали в первом эфире. Иракли и Яна вышли на паркет с видом танца – пасадобль. И не оставили равнодушными судей проекта. Особенно сложно было вновь себя сдержать Екатерине Кухар, которая ранее уже не раз демонстрировала свою симпатию к знаменитому холостяку.
"Иракли – вы огненный мужчина с характером победителя. Это было видно с первого эфира, истинный альфа-самец этого проекта. Мне будет невыносимо прискорбно, если у вас вновь уведут кубок. Не сдавайтесь", – сказала Екатерина.
Отметим, что Иракли Макацария в 2017 году принимал участие в грузинской версии проекта "Танцы со звездами". В прошлом году Иракли не хватило немного для победы – Иракли занял второе место.
Напомним, несколько недель назад Екатерина Кухар после страстного фламенко Иракли и Яны призналась, что Макацария "бесцеремонно похитил ее сердце".
Сегодня.Lifestyle следит за ходом финала "Танцев со звездами", где вскоре станет известно имя победителя проекта.