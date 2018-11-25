"Вы альфа-самец этого проекта": Кухар не сдержалась после выступления Макацарии

Вскоре станет известно имя победителя шоу "Танцы со звездами"

Иракли Макацария и Яна Заец.Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сегодня, 25 ноября, станет известно имя победителя проекта "Танцы со звездами". Так, три пары-финалистки – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец уже продемонстрировали свои первые номера.

Начали пары с тех постановок, с которыми выступали в первом эфире. Иракли и Яна вышли на паркет с видом танца – пасадобль. И не оставили равнодушными судей проекта. Особенно сложно было вновь себя сдержать Екатерине Кухар, которая ранее уже не раз демонстрировала свою симпатию к знаменитому холостяку.

"Иракли – вы огненный мужчина с характером победителя. Это было видно с первого эфира, истинный альфа-самец этого проекта. Мне будет невыносимо прискорбно, если у вас вновь уведут кубок. Не сдавайтесь", – сказала Екатерина.

Иракли Макацария и Яна Заец в финале "Танцев со звездами" Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отметим, что Иракли Макацария в 2017 году принимал участие в грузинской версии проекта "Танцы со звездами". В прошлом году Иракли не хватило немного для победы – Иракли занял второе место.

Напомним, несколько недель назад Екатерина Кухар после страстного фламенко Иракли и Яны призналась, что Макацария "бесцеремонно похитил ее сердце".

Сегодня.Lifestyle следит за ходом финала "Танцев со звездами", где вскоре станет известно имя победителя проекта.