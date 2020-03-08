"Вы нам так необходимы": MONATIK поздравил женщин с 8 Марта

Артист записал эксклюзивное видеообращение

Дима Монатик, который недавно представил новый клип, снятый известным клипмейкером Таню Муиньо, поздравил женщин с 8 Марта. Специально к Международному женскому дню украинский артист записал видеопоздравление.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK признался, что обожает устраивать праздник для своей супруги. По его словам, каждый год 8 марта они с Ириной встречают в разных местах и при разных обстоятельствах. Но неизменным остается одно – женский день в звездной семье не обходится без пионов.

"Она очень любит пионы. Это ее самые любимые цветы. Я знаю место, где их можно приобрести в любое время года", – поделился певец.

MONATIK также подготовил специальное поздравление для всех женщин в честь сегодняшнего праздника. Исполнитель записал видео, в котором обратился к женщинам.

"Девушки наши, женщины прекрасные, будьте всегда любимыми, будьте всегда сияющими, яркими, излучайте свет, который вы умеете дарить, и вдохновляйте и мотивируйте нас, мужчин, на потрясающие подвиги. Продолжайте это делать, вы нам так необходимы", – говорит Дмитрий Монатик.

Напомним, что ранее жена MONATIK показала нового члена их семьи.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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