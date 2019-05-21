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"Вы серьезно?" Бурная реакция Сергея Лазарева на баллы жюри

Российский певец резко высказался о грузинском жюри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: AFP

Вчера, 18 мая, в Тель-Авиве определился победитель Евровидения 2019. Им стал представитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, который очаровал зрителей и жюри конкурса невероятно чувственной песней о любви. А вот представитель от России, который наделся на победу, занял третье место. 

О главных интригах грандиозного финала Евровидения 2019 детально узнайте из сюжета:

На своей странице в Instagram певец поблагодарил огромную команду за проделанную работу, а также отметил, что в целом он доволен выступлением, ведь ему удалось закрепить успех 2016 года. Но также Сергей выразил недовольство и резко высказался в сторону грузинского жюри, которое оценило выступление россиянина как худшее, отдав ему 26 место в своем рейтинге.

INSTAGRAM (@lazarevsergey)

"Зрители 11 стран поставили это выступление на 1 место (по 12 баллов), 3 страны – на 2 место (дали по 10 баллов), 5 стран – на 3 место (по 8 баллов). В сумме от зрителей всех стран мы получили 244 балла. Большое спасибо! К сожалению, некоторые члены жюри из 17 стран считали, что это выступление оценивается в 0 баллов! Например, все члены жюри Грузии поставили его на последнее 26 место. Количество баллов от жюри других стран – 125. Спасибо", – написал Сергей Лазарев.

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На такое эмоциональное высказывание Сергея Лазарева посыпался шквал негативных комментарием от пользователей, и певец решил исправить ситуацию новым постом, где просто привел статистику баллов от жюри, а также прояснил ситуацию, заявив что полностью принимает все результаты и счастлив оказаться на третьем месте, ведь для него это огромная победа.

"Стоит внести ясность в сообщение, потому что оно оказалось не очевидным для всех. Я не отрицаю результаты, и более того, счастлив за свое призовое 3 место, я только написал статистику голосования зрителей и жюри, статистику просмотров и чартов, чтобы было нагляднее. А как к ней относиться – выбор ваш! более того, я считаю, что в условиях сложной конкуренции и прекрасных песен на конкурсе, 3 место – это огромная победа! И я счастлив!" – подытожил известный артист.

Смотрите также выступление победителя Евровидения 2019 Дункана Лоуренса в финале.

Ранее мы сообщали, что представителя Нидерландов могут дисквалифицировать. Дело в том, что конкурсная песня Дункана Лоуренса Arcade была опубликована в сети в сентябре 2017 года. В то же время, согласно правилам конкурса, артистам запрещается участвовать в Евровидении 2019, если коммерческий релиз их песни состоялся до 1 сентября 2018 года.

Позже продюсер артиста прокомментировал ситуацию и оправдался за песню, которая принесла голландцу победу. 

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