"Вы сошли с ума?": Полякова резко высказалась о шоу "Холостяк"

Оля Полякова назвала популярное шоу позором и раскритиковала его участниц

Оля Полякова Фото: телеканал "Украина"

Известная украинская певица Оля Полякова, которая получила именную звезду на Площади славы в Киеве, никогда не боялась резких высказываний. Накануне суперблондинка обрушилась с критикой на популярное шоу "Холостяк" и жестко раскритиковала его участниц. Подробности читайте далее.

В своем Instagram Полякова опубликовала небольшое видео, в котором рассказала, что впервые в жизни посмотрела выпуск программы "Холостяк". Шоу настолько шокировало певицу, что она не сдерживала эмоций, делясь впечатлением с подписчиками.

"Посмотрела вчера первый раз в жизни проект "Холостяк". Куча баб сражаются за одного...такого себе мужика? Вы сошли с ума?", – сказала Оля.

Звезда украинского телевидения назвала проект отвратительным и позорным. По словам артистки, "Холостяк" унижает женщин, "он наполнен сексизмом, шовинизмом и патриархальным цинизмом".

В ролике певица также обратилась к участницам "Холостяка". "В сегодняшнем мире это не работает. Это раньше, когда вас выдавали замуж в мешке за неизвестного мужчину, который будет вас содержать всю жизнь, это еще прокатывало. В сегодняшнем мире все по-другому. Мы, независимые, взрослые, отвечающие за себя женщины, не должны ни за кем бегать… Выкиньте эту средневековую чушь из головы и научитесь себя уважать", – заявила Полякова.

Звездная мама добавила, что категорически против того, чтобы подрастающее поколение девочек смотрели это шоу и копировали данную модель поведения.

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась неожиданной историей из детства.

В этом видео смотрите рейтинг самых известных принцев-холостяков:

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