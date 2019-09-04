Вячеслав Узелков оказался в больнице: причина

Украинский боксер рассказал, почему посетил онкологический центр

На днях украинский боксер Вячеслав Узелков шокировал подписчиков фото из винницкого онкологического центра. На снимке видно, как спортсмену в больнице меряют давление. Из-за визита в медучреждение Вячеслав даже пропустил телевизионную съемку. Судя по комментарию боксера, это не первый его визит в клинику.

"Дорогие друзья и те, кто просто хотел меня посмотреть в прямом в эфире. Простите, я опять попал в больницу((( Сегодня на прямой эфир я не выйду", – подписал кадр Вячеслав.

Вячеслав Узелков в онкоцентре Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Отметим, свой диагноз Узелков не уточнил. Однако специально для зрителей "Зіркового шляху" спортсмен записал видеообращение.

"Спешу сообщить, что я нахожусь не в больничной палате, а в спортзале. Благодарен безмерно количеству людей, которые мне звонили, хотели, чтоб я побыстрее выздоровел, ребята – я здоров", – говорит Вячеслав Узелков.

К слову, несмотря на развод, Вячеслав Узелков и Марина Боржемская вместе сопровождали детей на школьной линейке в Виннице. В этом году их младшая дочь Оливия стала первоклассницей. Сегодня.Lifestyle показали, как украинские звезды провожали детей на учебу.

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