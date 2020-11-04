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Спортсмен, рэпер или ведущий? Выбираем женихов для alyona alyona

Сегодня, 16:10

Мы подобрали пятерку холостяков среди украинских знаменитостей

В недавнем интервью alyona alyona рассказала Маше Ефросининой о своем последнем ромене, о том готова ли она к отношениям, и какие мужчины ей нравятся. Мы учли все эти аспекты и решили подобрать для исполнительницы возможных женихов среди украинских знаменитостей. Смотрите, что у нас получилось.

Рабочий график известного и популярного человека очень сложно совмещать с личной жизнью. Именно поэтому alyona alyona год назад разорвала отношения с молодым человеком. Тем не менее рэперша хочет видеть рядом с собой любящего и понимающего мужчину. А кто же из нас этого не хочет, верно?

alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Представляем вам пять кандидатов, которые могли бы побороться за сердце Алены.

Кандидат №1 – Иракли Макацария

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Возраст: 35 лет
Рост: 189 см
Знак зодиака: Овен

Один из самых завидных женихов Украины умеет не только поднимать гантели и разбивать сердца, но и красиво двигаться. Герой шоу "Холостяк", как и alyona alyona, принимал участие в "Танцях з зірками", так что паре будет что обсудить и чем заняться.

К тому же, Иракли весьма галантен в общении с противоположным полом и всегда выглядит как идеальный мужчина. Дышите, если согласны.

Кандидат №2 – Киевстонер

Киевстонер
Фото: instagram.com/kyivstoner

Возраст: 28 лет
Рост: 183 см
Знак зодиака: Козерог

Альберт недавно расстался со своей девушкой после нескольких лет отношений, а с alyona alyona ранее они представили совместный трек и сняли клип.

У потенциального спутника и телосложение, как любит наша "холостячка" ("...мне нравится, когда у мужчины есть "рама", – призналась Алена недавно), и общие интересы имеются – оба занимаются музыкой, да и смотрятся вместе они гармонично.

Кандидат №3 – Сергей Мельник

Сергей Мельник
Сергей Мельник
Фото: instagram.com/sergeimelnik

Возраст: 32 года
Рост: 183 см
Знак зодиака: Дева

Экс-футболисту и участнику шоу "Холостяк" приписывают роман с Еленой Головань и даже с его партнершей по "танцам" Аделиной Дели. Нам же кажется, что красавчику нужна сильная и харизматичная дама, с которой можно и ча-ча-ча станцевать и Дрейка послушать. Кто знает, возможно, проведя время с нашей героиней, Мельник открыл бы в себе талант рэпера...

Кандидат №4 – Алексей Дурнев

Алексей Дурнев
Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Возраст: 34 года
Знак зодиака: Лев

Человек, который никогда не отстает от интернет трендов, любит поесть и шутит 24/7. Если это не идеальный парень, то кто он?

С Алексеем Алена также знакома – она принимала участие в двух его YouTube-шоу. В одном из них Леша даже помогал найти исполнительнице парня в Tinder... Не там искали, уважаемый Дурнев.

Кандидат №5 – Гарик Бирча

Гарик Бирча
Гарик Бирча
Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Возраст: 46 лет
Рост: 177 см
Знак зодиака: Дева

Экранный Виталька в жизни не любит женщин, которых интересуют лишь деньги, а так как с alyona alyona они оба известные личности, значит, зарабатывают достаточно, проблем с финансами у них не будет. Плюс у Гарика и Алены разница в возрасте 17 лет, а всем известно, что чем старше мужчина, тем он лучше.

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