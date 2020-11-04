Спортсмен, рэпер или ведущий? Выбираем женихов для alyona alyona
Мы подобрали пятерку холостяков среди украинских знаменитостей
В недавнем интервью alyona alyona рассказала Маше Ефросининой о своем последнем ромене, о том готова ли она к отношениям, и какие мужчины ей нравятся. Мы учли все эти аспекты и решили подобрать для исполнительницы возможных женихов среди украинских знаменитостей. Смотрите, что у нас получилось.
Рабочий график известного и популярного человека очень сложно совмещать с личной жизнью. Именно поэтому alyona alyona год назад разорвала отношения с молодым человеком. Тем не менее рэперша хочет видеть рядом с собой любящего и понимающего мужчину. А кто же из нас этого не хочет, верно?
Представляем вам пять кандидатов, которые могли бы побороться за сердце Алены.
Возраст: 35 лет
Рост: 189 см
Знак зодиака: Овен
Один из самых завидных женихов Украины умеет не только поднимать гантели и разбивать сердца, но и красиво двигаться. Герой шоу "Холостяк", как и alyona alyona, принимал участие в "Танцях з зірками", так что паре будет что обсудить и чем заняться.
К тому же, Иракли весьма галантен в общении с противоположным полом и всегда выглядит как идеальный мужчина. Дышите, если согласны.
Возраст: 28 лет
Рост: 183 см
Знак зодиака: Козерог
Альберт недавно расстался со своей девушкой после нескольких лет отношений, а с alyona alyona ранее они представили совместный трек и сняли клип.
У потенциального спутника и телосложение, как любит наша "холостячка" ("...мне нравится, когда у мужчины есть "рама", – призналась Алена недавно), и общие интересы имеются – оба занимаются музыкой, да и смотрятся вместе они гармонично.
Возраст: 32 года
Рост: 183 см
Знак зодиака: Дева
Экс-футболисту и участнику шоу "Холостяк" приписывают роман с Еленой Головань и даже с его партнершей по "танцам" Аделиной Дели. Нам же кажется, что красавчику нужна сильная и харизматичная дама, с которой можно и ча-ча-ча станцевать и Дрейка послушать. Кто знает, возможно, проведя время с нашей героиней, Мельник открыл бы в себе талант рэпера...
Возраст: 34 года
Знак зодиака: Лев
Человек, который никогда не отстает от интернет трендов, любит поесть и шутит 24/7. Если это не идеальный парень, то кто он?
С Алексеем Алена также знакома – она принимала участие в двух его YouTube-шоу. В одном из них Леша даже помогал найти исполнительнице парня в Tinder... Не там искали, уважаемый Дурнев.
Возраст: 46 лет
Рост: 177 см
Знак зодиака: Дева
Экранный Виталька в жизни не любит женщин, которых интересуют лишь деньги, а так как с alyona alyona они оба известные личности, значит, зарабатывают достаточно, проблем с финансами у них не будет. Плюс у Гарика и Алены разница в возрасте 17 лет, а всем известно, что чем старше мужчина, тем он лучше.
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