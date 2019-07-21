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Выборы в парламент: как голосовали украинские звезды

21 июля состоялись досрочные парламентские выборы в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Выборы в парламент: как голосовали украинские звезды
Выборы в парламент: как голосовали украинские звезды
Фото: facebook.com/serhiyprytula

В воскресенье, 21 июля, в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня украинцы голосуют за своих кандидатов, которые, по их мнению, должны пройти в Верховную Раду. Смотрите фотоподборку, как звезды украинского шоу-бизнеса голосуют на выборах в парламент.

О самых странных программах кандидатов в президенты смотрите в ролике:

Напомним, что после роспуска Верховной Рады президентом Зеленским многие из украинских селебрити, среди которых Оля Полякова, Сергей Притула, Виктор Павлик и другие, заявили о решении идти в политику

Одним из первых 21 июля проголосовал Сергей Притула, который является участником партии Святослава Вакарчука. Шоумен появился на избирательном участке вместе с супругой.

"Все, кто уже был на участках – молодцы !!! Все, кто еще не ходил – подтягивайтесь", – написал в блоге Притула.

INSTAGRAM (@siriy_ua)

Снимком с бюллетенем также поделился актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. "За вас, пацаны", – подписал кадр артист.

INSTAGRAM (@evgenii.koshevoi)

Елена и Владимир Зеленские появились на выборах вместе. В Instagram главы государства опубликовано вот такое фото.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

"Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20.00! Сделаем это вместе", – обратился к украинцам Зеленский.

С семьей голосовал и ведущий Владимир Остапчук. "Папа, мама, Эмилия и наша внучка Анечка. Проголосовали и теперь в кино на "Король Лев"", – сообщил Остапчук в блоге.

INSTAGRAM (@vova_ostapchuk)

Юлия Санина из The HARDKISS призвала своих подписчиков голосовать, опубликовав в insta-сторис фото паспорта.

Юлия Санина проголосовала на выборах в парламент / Фото: instagram.com/stories/the_hardkiss/

"Проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села. Обязательно придите и проголосуйте. Голос каждого важен", – написал Михаил Поплавский.

INSTAGRAM (@poplavskiy_michail)

Святослав Вакарчук также исполнил свой гражданский долг. В подтверждение тому, музыкант опубликовал фото с участка в Instagram.

INSTAGRAM (@okeanelzy_official)

"Серый, я голосую, а ты? – Славик, мы с Катей уже) А как Украина? Пишите в комментах, с какого вы города, села и +, если уже проголосовали. Если же нет – немедленно на участок и тогда все будет UA", – подписал пост Вакарчук.

Не остался равнодушным к выборам в Раду и Александр Скичко, который в прошлом месяце заявил, что тоже идет в политику.

INSTAGRAM (@aleksandrskichko)

"Я уже проголосовал, а вы? Спешите! Участки работают до 20:00, поэтому времени для того, чтобы изменить систему не так много", – подписал Скичко свои мотивирующие фото.

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь похвасталась выполненным долгом в социальной сети. "Я уже! А вы уже?", – поинтересовалась она у фолловеров.

INSTAGRAM (@elena_kristina_lebed)

Ранее мы писали о том, как украинские селебрити голосовали на выборах президента Украины 2019.

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