"Выглядишь на 16": Настя Каменских удивила поклонников новой прической

Певица предстала с множеством косичек и колечком в носу

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских после Нового года отправились отдыхать в Мексику. Влюбленные делятся совместными кадрами из солнечной Мексики на своих страничках в Instagram, наслаждаются теплом и солнечными лучами, а Настя Каменских еще и экспериментирует с образами.

Настя Каменских превратила домашнего любимца в новогоднюю елку. Смотрите видео:

Поклонники привыкли видеть певицу с пышными кудрявыми волосами. Однако на отдыхе звезда решила сделать оригинальную прическу. Так, Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует с крупными африканскими косичками, а также черным кольцом в носу.

Настя Каменских на отдыхе с африканскими косичками Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики отреагировали на столь оригинальную прическу неоднозначно, как и на сережку в носу: "Выглядишь на 16", "Ужас", "Огонь!", "Все ничего, но кольцо в носу, мне думается, ни к чему...".

Напомним, недавно Настя Каменских полностью обнажилась на фото.

Ранее мы также писали, как отдыхают украинские звезды во время новогодних праздников. Большинство знаменитостей зимой предпочитают отдых в теплых краях.

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