Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Выглядишь на 16": Настя Каменских удивила поклонников новой прической

Певица предстала с множеством косичек и колечком в носу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских после Нового года отправились отдыхать в Мексику. Влюбленные делятся совместными кадрами из солнечной Мексики на своих страничках в Instagram, наслаждаются теплом и солнечными лучами, а Настя Каменских еще и экспериментирует с образами.

Настя Каменских превратила домашнего любимца в новогоднюю елку. Смотрите видео:

Поклонники привыкли видеть певицу с пышными кудрявыми волосами. Однако на отдыхе звезда решила сделать оригинальную прическу. Так, Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует с крупными африканскими косичками, а также черным кольцом в носу.

Настя Каменских на отдыхе с африканскими косичками
Настя Каменских на отдыхе с африканскими косичками
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики отреагировали на столь оригинальную прическу неоднозначно, как и на сережку в носу: "Выглядишь на 16", "Ужас", "Огонь!", "Все ничего, но кольцо в носу, мне думается, ни к чему...".

Напомним, недавно Настя Каменских полностью обнажилась на фото.

Ранее мы также писали, как отдыхают украинские звезды во время новогодних праздников. Большинство знаменитостей зимой предпочитают отдых в теплых краях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото "Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников "Я перестала стесняться": Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике
прическа Настя Каменских отдых звезд
Реклама

Новости партнеров

Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
«Хитрая бабка»: как Примадонна обманула соотечественников
«Хитрая бабка»: как Примадонна обманула соотечественников
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:15Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:40Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Вчера, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

9 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

9 январяШоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

9 январяШоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

9 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

9 январяШоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

9 январяFun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

Новости партнеров

На семью Заворотнюк свалилась новая беда
На семью Заворотнюк свалилась новая беда
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Специалисты советуют пить молоко вместо воды
Настя Каменских взорвала Сеть головокружительными снимками
Настя Каменских взорвала Сеть головокружительными снимками
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства