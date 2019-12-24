Выглядит старше мамы: Риз Уизерспун удивила сходством со своей дочерью

Актриса показаал совместное фото с 20-летней Авой

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Звезду фильма "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун, которую ранее вызывали в суд, опубликовала новый снимок со своей дочерью, 20-летней Авой.

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В канун католического Рождества Риз Уизерспун поделилась новой фотографией со своей дочерью Авой и в очередной раз удивила поразительной схожестью. Правда, подписчики сошлись во мнении, что 20-летняя девушка выглядит старше, нежели ее 43-летняя звездная мама. Актриса с Авой позируют в черных нарядах, которые гармонично сочетаются с украшениями. Риз и Ава сделали похожий макияж с акцентом на красные губы, что еще больше подчеркнуло их сходство.

Риз Уизерспун с дочкой Авой Фото: instagram.com/reesewitherspoon

"Вечеринка для девочек с моей любимой дочерью. Ладно... с моей единственной дочерью, но все же", – написала Риз Уизерспун.

Напомним, Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон стали продюсерами нового сериала. Проект будет снят по книге журналиста CNN Брайана Стеллера, написанной в жанре документальной прозы о закулисье утреннего телешоу.

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