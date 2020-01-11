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Выход из королевской семьи: чем займется Меган Маркл после отказа от титулов

Герцогиня уже ведет переговоры о сотрудничестве с мировым брендом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

8 января Меган Маркл и принц Гарри сделали весьма громкое заявление – герцоги Сассекские намерены выйти из королевской семьи, сложить свои полномочия и стать абсолютно финансово независимыми. Разумеется, такое решение разгневало членов королевской семьи, а в частности – саму королеву Британии Елизавету II. Поэтому дворец с ними сейчас ведет переговоры и пытается прийти к компромиссу.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

В случае, если все же принц Гарри и Меган Маркл отделятся от семьи, на жизнь им придется зарабатывать самостоятельно, ведь за счет британских налогоплательщиков они не смогут больше существовать. Как сообщают иностранные СМИ, бывшая актриса уже определилась, чем будет заниматься. Супруга принца Гарри уже приступила к переговорам с ведущими брендами одежды. Так, в ближайших планах герцогини сотрудничество с Givenchy.

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"Меган очень тесно связана с модной индустрией, и есть много крупных брендов, которые хотели бы поработать с ней над проектами. С брендом Givenchy у герцогини уже велись активные дискуссии. Некоторые из будущих сделок оцениваются в миллионы фунтов стерлингов. Многие инициативы Меган наверняка будут связаны с их с Гарри благотворительным фондом", — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Отметим, что Маркл уже несколько лет дружит с креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер — именно она отвечала за дизайн платья герцогини, в котором она выходила замуж за принца Гарри.

Также читайте, сколько денег потеряют Меган Маркл и принц Гарри после ухода из королевской семьи.

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