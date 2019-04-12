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Выход Моники Беллуччи с молодым бойфрендом: реакция сети

Актриса посетила гала-вечер бренда Cartier

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Getty Images

54-летняя актриса и певица Моника Беллуччи на днях посетила со своим 36-летним бойфрендом, владельцем арт-галереи Николасом Хефевром светское мероприятие. Пара появилась на красной дорожке гала-вечера бренда Cartier. И если в сети многие отметили, что Моника – эталон женской красоты и выглядит потрясающе, то мнение публики насчет ее избранника разделилось. Одни утверждают, что Николас – харизматичный мужчина и его образ -проявление творческой натуры, другие же назвали бойфренда Беллуччи "бомжом в костюме".

"Хоть бы причесался, рядом с такой женщиной", "Ох уж эти художники! Ну кто им вбил голову, что нужно ходить косматым, неопрятным и обязательно с бородой. Иначе ты не живописец", "Мужчина красивый но надо подстричь", "Он на бомжа в костюме похож", "Такое чувство, будто бомжа одели в костюм".

скриншот Instagram

По сообщениям западной прессы, пара познакомилась еще в 2017 году, однако свои отношения они скрывали до недавнего времени.

Напомним, Монику Беллуччи заметили на прогулке с любимым.

Ранее Моника украсила обложку глянца.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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бойфренд моника беллуччи аткриса
Источник: Сегодня
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