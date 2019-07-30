"Измены и обиды": Джамала сделала откровенное признание

Украинская певица разоткровенничалась с подписчиками

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая на днях показала фото сестры, продолжает откровенничать со своими поклонниками. На этот раз певица рассказала подписчикам в Instagram о своих главных недостатках и жизненных переживаниях.

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Украинская знаменитость, несмотря на успех в карьере и благополучие в семье, ощущает переодически упадок сил. В такие моменты ей тяжело общаться и воспринимать чужих людей. По словам Джамалы, без таких ситуаций невозможно двигаться вперед, ведь "успех невозможен без неудач".

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"Вынуждена признаться. Признаться, что я ужасно уязвима и поэтому часто поддаюсь сомнениям. На мой взгляд, это присуще тем, кто постоянно ищет способ сделать больше и стать лучшей версией себя, а не просто радоваться достигнутому. Знаете, у меня самой всегда возникают такие мысли: как успеть сделать больше, чем я могу еще кому-то помочь? Наверное, эта жадность к постоянному движению и является целеустремленностью. Это как вечный двигатель, заставляет тебя просыпаться утром и не расстраиваться прошлым неудачам. А они обязательно случаются. Успех невозможен без неудач. Обязательно происходят разочарования, измены и обиды", – поделилась своими мыслями певица.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ко всему, Джамала вспомнила о недавнем письме 14-летнего мальчика, который обратился к ней с вопросом: "Что делать, если нет вдохновения писать песни и двигаться дальше?".

"Я ему ответила, что как ни странно, у меня такая же ситуация. Каждый раз, несмотря на возраст и статус, особенно если ты в поиске, нужно проходить очень сложный путь – через убеждения и доказательства того, что ты на своем месте. Конечно, нужно доверять людям, но не позволяйте разрушить себя настолько, чтобы у вас погас огонь и опустились руки. Помните, целеустремленность – движение, и когда оно заканчивается, заканчиваемся мы сами. Мне даже кажется, что в середине каждого из нас встроен маятник. Он не только указывает куда идти, но и приводит к тем людям, которые всегда поддержат и найдут правильные слова, чтобы вернуть тебя на твой путь", – ответила звезда.

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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