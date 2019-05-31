Выпускные звезд: откровения Сергея Бабкина, Дмитрия Шурова и других

Иракли Макацария гулял выпускной в Америке, а Сергей Бабкин зажигал под "Нирвану"

Программа "Ранок з Україною" расспросила звезд об их выпускных вечерах. В эфире телеканала "Украина" Дмитрий Шуров поделился историей о невероятном свидании, а Олег Скрипка рассказал о пиджаке весом в десять килограммов.

Оказывается, бизнесмена Иракли Макацарию выпускной застал в Америке. Воспоминания того вечера у грузинского красавца остались на всю жизнь.

"На выпускной я приехал на лимузине вместе со своей девушкой. Помню, был белый танец, живая музыка, нам играли песни Майкла Джексона", – вспомнил Иракли Макацария в программе "Ранок з Україною".

Иракли Макацария Фото: пресс-служба СТБ

В Штатах последний год обучения провел и Дмитрий Шуров. Именно во время выпускного у музыканта произошло свидание, которое он помнит до сих пор.

"Девушки должны были приглашать пацанов. По этому поводу была огромная буча: если девушка в той Америке 90-х годов и могла отказать парню, то пацан, который отказал девушке, становился персоной нон-грата в школе. Мне тогда было 16 лет. Очень нравилась одна девочка, но я не решался ее пригласить. Зато меня пригласила девушка, в которой было все, что я вообще не люблю в женщинах. Но я не мог отказать, и мы с ней провели потрясающий вечер. Она оказалась очень интересным человеком", – рассказывает лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров.

Pianoбой

Олег Скрипка не терял времени на свидания, а сразу на выпускном начал музыкальную карьеру, превратив тот вечер в концерт. Однако на такое событие что попало не наденешь.

"82 год, тогда хорошей материи не было в магазинах. Мой отец на работе получил техническую замшу. Она была очень тяжелая, но симпатичная. С нее мне и сшили пиджак. Он, наверное, весил 10 килограммов, как панцирь рыцаря", – смеется Олег Скрипка.

А Сергей Бабкин на выпускном зажигал под песни "Нирвану", сам играл и пел. Дело в том, что он был выпускником театрального отделения лицея искусств. "До этого я учился в обычной средней школе, а в лицей пришел на последние два года", – говорит Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Дизайнер Жан Грицфельдт сейчас удивляет эпатажным нарядами, а на выпускном он был тихим и вежливым мальчиком.

"Я был очень скромным ребенком, учился на пятерки. Когда все на выпускном позволяли себе какие-то алкогольные напитки, я был полностью трезв", – рассказывает Жан Грицфельдт.

А у Артема Пивоварова даже такого спокойного выпускного не было. Без праздника певец остался внезапно.

"Я думал, что буду учиться 11 классов, но родители переманили меня на свою сторону в медицину. Это для меня было неожиданностью", – говорит Артем. Медицинский колледж парень таки закончил, но белый халат променял на микрофон.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Сергей и Снежана Бакины совсем скоро станут родителями еще одного ребенка.

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