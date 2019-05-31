Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выпускные звезд: откровения Сергея Бабкина, Дмитрия Шурова и других

Иракли Макацария гулял выпускной в Америке, а Сергей Бабкин зажигал под "Нирвану"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46

Программа "Ранок з Україною" расспросила звезд об их выпускных вечерах. В эфире телеканала "Украина" Дмитрий Шуров поделился историей о невероятном свидании, а Олег Скрипка рассказал о пиджаке весом в десять килограммов.

Оказывается, бизнесмена Иракли Макацарию выпускной застал в Америке. Воспоминания того вечера у грузинского красавца остались на всю жизнь.

"На выпускной я приехал на лимузине вместе со своей девушкой. Помню, был белый танец, живая музыка, нам играли песни Майкла Джексона", – вспомнил Иракли Макацария в программе "Ранок з Україною".

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: пресс-служба СТБ

В Штатах последний год обучения провел и Дмитрий Шуров. Именно во время выпускного у музыканта произошло свидание, которое он помнит до сих пор.

"Девушки должны были приглашать пацанов. По этому поводу была огромная буча: если девушка в той Америке 90-х годов и могла отказать парню, то пацан, который отказал девушке, становился персоной нон-грата в школе. Мне тогда было 16 лет. Очень нравилась одна девочка, но я не решался ее пригласить. Зато меня пригласила девушка, в которой было все, что я вообще не люблю в женщинах. Но я не мог отказать, и мы с ней провели потрясающий вечер. Она оказалась очень интересным человеком", – рассказывает лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров.

Pianoбой
Pianoбой

Олег Скрипка не терял времени на свидания, а сразу на выпускном начал музыкальную карьеру, превратив тот вечер в концерт. Однако на такое событие что попало не наденешь.

"82 год, тогда хорошей материи не было в магазинах. Мой отец на работе получил техническую замшу. Она была очень тяжелая, но симпатичная. С нее мне и сшили пиджак. Он, наверное, весил 10 килограммов, как панцирь рыцаря", – смеется Олег Скрипка.

А Сергей Бабкин на выпускном зажигал под песни "Нирвану", сам играл и пел. Дело в том, что он был выпускником театрального отделения лицея искусств. "До этого я учился в обычной средней школе, а в лицей пришел на последние два года", – говорит Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Дизайнер Жан Грицфельдт сейчас удивляет эпатажным нарядами, а на выпускном он был тихим и вежливым мальчиком.

"Я был очень скромным ребенком, учился на пятерки. Когда все на выпускном позволяли себе какие-то алкогольные напитки, я был полностью трезв", – рассказывает Жан Грицфельдт.

А у Артема Пивоварова даже такого спокойного выпускного не было. Без праздника певец остался внезапно.

"Я думал, что буду учиться 11 классов, но родители переманили меня на свою сторону в медицину. Это для меня было неожиданностью", – говорит Артем. Медицинский колледж парень таки закончил, но белый халат променял на микрофон.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Сергей и Снежана Бакины совсем скоро станут родителями еще одного ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Киевлян призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных Выпускной 2019: какие наряды выбирают украинские школьники Владимир Остапчук рассказал, как провалился в люк Совсем не узнать! Сергей Бабкин кардинально сменил имидж
Олег Скрипка выпускной Артем Пивоваров сергей бабкин Pianoбой Иракли Макацария
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Новости партнеров

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь