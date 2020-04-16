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"Вырос красавцем": Тина Кароль порадовала снимком с сыном в загородном доме

Артистка показала, каким стал ее подросший сын Вениамин

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:58

Накануне Пасхи популярная украинская певица Тина Кароль вместе со своим заметно подросшим сыном Вениамином провела мастер-класс по созданию праздничного декора. Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте фанатов звезды.

Сейчас Кароль вместе с 11-летним Вениамином находятся на самоизоляции в своем загородном доме в Киевской области.

Исполнительница поделилась лайфхаком по созданию праздничной атмосферы дома и рассказала, как украсить пасхальную корзину, как из скорлупы яйца сделать свечу и как красиво сервировать стол.

"Нужно просто любить друг друга. Больше любви!" – советует певица.

Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тина Кароль показала сына Вениамина
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
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Поклонники артистки засыпали ее восторженными комментариями и поблагодарили за дельные советы. "Тина, ты не только красивая, талантливая, но и хорошая хозяйка, видно, как уютно у тебя дома", – написала под фото одна из фанаток. "Хорошенькие! А Вениамин вырос красавцем", – отметила другая.

Смотрите видео: как Тина Кароль проводит время на карантине

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Напомним, ранее Тина Кароль растрогала поклонников видео с Вениамином, который на время карантина прилетел домой к звездной маме. Вскоре после этого певица решила продемонстрировать свою физическую подготовку. На ее фан-страничке в Instagram сначала появилось видео с тренировки, а затем эротичное фото, на котором она позирует в спортзале в облегающем костюме.

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Источник: Сегодня
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