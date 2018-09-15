"Вышла за картошкой": Слава Каминская надела необычный леопардовый костюм

Поклонники артистки раскритиковали ее наряд

Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая рассказала всю правду о своих пластических операциях, часто выбирает для себе неординарные наряды. Так, на одном из последних опубликованных снимков в Instagram артистка предстала в костюме с голубым леопардовым принтом. Слава надела короткий топ и облегающие лосины, таким образом подчеркнув свою подтянутую фигуру.

"Конечно, можно было бы подумать, что осень – это пора хандры, но нет. Берём себя в руки, в ноги и отправляемся кто куда: в зал, на йогу, танцы, на прогулку, в конце концов)", – подписала фото певица. Очевидно, надев такой костюм, Слава хотела внести в свою жизнь еще немного летних красок.

Слава Каминская Фото: Instargam/babaslavka

Однако не всем поклонникам певицы понравился наряд Каминской: "Костюм ужасный, фууу", "Отличная пижама", "Вышла за картошкой", "Лосины очень полнят... не ваш фасон вообще(".

Напомним, Слава Каминская написала трогательный пост после ухода из проекта "Танці з зірками". Ранее певица разместила трогательное видео ее детей, а также продемонстрировала шикарную растяжку.