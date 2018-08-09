Вышла замуж? Экс-солистка "Тату" заинтриговала поклонников

Певица не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей свадьбе

Юлия Волкова. Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Вчера, 8 августа, экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова заинтриговала многих поклонников своим фото, на котором она позирует в белом платье, а в руках держит букет роз. Фото певица разместила в Instagram.

"08.08.2018. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются!!! Спасибо, Боженька за все!", – подписала снимок Юлия.

Юлия Волкова Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Поклонники звезды начали поздравлять ее в комментариях: "Поздравляю! Счастья, любви!", "Поздравляю!!! Кумир моего детства", "Поздравляю) Юлия, будьте счастливы!) Очень рада за вас)", "Юленька ,солнышко! Желаю тебе женского счастья! Очень нежная! Любви, нежности и страсти!!! ГОРЬКО!", "Пусть эта "навсегда" будет как самая лучшая и красивая песня о любви!!", "Мои поздравления, Юлечка, счастья тебе и любви", "Поздравляем вас с таким чудесным днем".

Юлия Волкова Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Однако сама Юлия не стала подтверждать или отрицать это. Сегодня, 9 августа, она разместила фото в купальнике, подписав его следующим образом: "Мои хорошие!!! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений! Многие мучаются и задают разные вопросы: она замуж вышла? За кого? Где? Давайте я раз и навсегда все вам обьясню:1) я счастлива; 2) моя семья-это мое личное и так будет всегда; 3) живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса, берегите своих близких, радуйтесь за других".

Напомним, певица Бьянка вышла замуж и показала яркие кадры со свадьбы. Ранее 21-летняя дочь Снежаны Егоровой вышла замуж.