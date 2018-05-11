Выступление MELOVIN во втором полуфинале Евровидения-2018 – видео

21-летний певец показал яркий и эффектный номер

MELOVIN на Евровидении-2018. Фото: AFP

Завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018. Стали известны все страны-участницы, прошедшие в финал, среди которых есть и Украина. В финал прошло 10 участников из 18.

Молодой украинский исполнитель MELOVIN вышел на сцену Алтис-Арена в Лиссабоне последним, под 18 номером. 21-летний MELOVIN показал яркий и эффектный номер, в котором, как и обещалось, артист сыграл на рояле, поднявшись по лестнице, которая после это загорелась.

В первом полуфинале конкурса, который состоялся 8 мая, выступили 19 участников, из которых всего 10 попали в финал. Всего в финали выступят участники из 25 стран. Пять стран-основательниц конкурса Евровидение автоматически выступают в финале: Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия.

Напомним, западная публика очень тепло приняла MELOVIN. Мы сделали подборку отзывов о певце из соцсетей.

Настоящее ммя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin.

Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге. Само слово Melovin образовано от названия праздника Хэллоуин и имени английского модного дизайнера Alexander McQueen. Эти и другие интересные факты читайте в нашей подборке о MELOVIN.