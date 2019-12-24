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Вытек силикон: Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди

Российская ведущая удалила силиконовые импланты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно впервые показала лицо дочери, шокировала поклонников своей историей о силиконовой груди. Отметим, что 15 лет назад артистка сделала операцию по увеличении груди и сейчас это дало свои негативные последствия – имплант лопнул и стал протекать.

Муж Леры Кудрявцевой показал фото дочери. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram Лера Кудрявцева сделала откровенное признание о пластических операциях и предостерегла девушек не злоупотреблять хирургическими вмешательствами.

"Каждый год прохожу чек-ап . Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6, куда только можно было затечь... В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень. Девочки – этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", – написала Лера.

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